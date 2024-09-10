Байден обговорить зі Стармером дозвіл ЗСУ на далекобійні удари по Росії
У п’ятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це на спільному з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
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"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", – заявив Блінкен, не розкриваючи деталей майбутньої зустрічі.
Водночас держсекретар наголосив, що США з першого дня російського вторгнення працювали над тим, щоб в України було все необхідне, аби найбільш ефективно захищатись від агресії.
Раніше 10 вересня Reuters писало, що Блінкен зустрінеться у Лондоні зі Стармером та іншими офіційними особами країни. Вони обговорять, зокрема, російсько-українську війну.
- 20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.
- Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.
- Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.
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