Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ на дальнобойные удары по России

Джо Байден и Кир Стармер (Фото: Shawn Thew/EPA)

В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом на совместном с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми брифинге сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", – заявил Блинкен, не раскрывая деталей предстоящей встречи.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США с первого дня российского вторжения работали над тем, чтобы в Украине было все необходимое, чтобы наиболее эффективно защищаться от агрессии.

Ранее 10 сентября Reuters писало, что Блинкен встретится в Лондоне со Стармером и другими официальными лицами страны. Они обсудят, в частности, российско-украинскую войну.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

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