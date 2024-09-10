Блинкен встретится со Стармером на фоне новостей о получении Россией иранских ракет

Поездка Блинкена происходит на фоне новостей о возможной поставке баллистических ракет из Ирана в Россию

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 сентября встретится в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером и другими официальными лицами страны. По данным Reuters, будет обсуждаться, в частности, российско-украинская война.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Поездка Блинкена проходит на фоне новостей о возможной поставке баллистических ракет из Ирана в Россию. Представитель Евросоюза ранее подтвердил, что информация является "правдивой".

В пресс-службе Госдепа сообщили, что во время встреч со Стармером и министром иностранных дел Дэвидом Лемми, Блинкен также планирует обсудить вопросы, связанные с Индо-Тихоокеанским регионом и оборонным пактом AUKUS между США, Австралией и Великобританией.

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

9 сентября в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар.

Читайте также: США заявили, что готовы ответить Ирану "значительными последствиями" из-за передачи ракет России