Блінкен зустрінеться зі Стармером на тлі новин про отримання Росією іранських ракет

Поїздка Блінкена відбувається на фоні новин про можливе постачання балістичних ракет з Ірану до Росії

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 вересня зустрінеться у Лондоні з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером та іншими офіційними особами країни. За даними Reuters, буде обговорено, зокрема, російсько-українську війну.

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Поїздка Блінкена відбувається на фоні новин про можливе постачання балістичних ракет з Ірану до Росії. Представник Євросоюзу раніше підтвердив, що інформація є "правдивою".

У пресслужбі Держдепу повідомили, що під час зустрічей зі Стармером і міністром закордонних справ Девідом Леммі, Блінкен також планує обговорити питання, пов'язані з Індо-Тихоокеанським регіоном і оборонним пактом AUKUS між США, Австралією та Великою Британією.

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

9 вересня до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.

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