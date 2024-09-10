США заявили, що готові відповісти Ірану "значними наслідками" через передання ракет Росії

Ведант Патель (Фото: Держдеп США)

США готові відповісти Ірану "значними наслідками". Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, коментуючи інформацію про передання Тегераном балістичних ракет до Москви.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Патель наголосив, що у Вашингтоні "надзвичайно стурбовані" інформацією про постачання ракет.

За його словами, будь-яке передання іранських балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України.

Речник Держдепу заявив, що США зв'язались з представниками "Великої сімки".

"Ми чітко заявили, як і наші партнери по G7, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед, але я раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав Патель.

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

9 вересня до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.

Читайте також: Євросоюз отримав від союзників дані про постачання Іраном балістичних ракет Росії