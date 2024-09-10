США заявили, що готові відповісти Ірану "значними наслідками" через передання ракет Росії
США готові відповісти Ірану "значними наслідками". Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, коментуючи інформацію про передання Тегераном балістичних ракет до Москви.
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Патель наголосив, що у Вашингтоні "надзвичайно стурбовані" інформацією про постачання ракет.
За його словами, будь-яке передання іранських балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України.
Речник Держдепу заявив, що США зв'язались з представниками "Великої сімки".
"Ми чітко заявили, як і наші партнери по G7, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед, але я раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав Патель.
- 6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.
- 7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".
- 8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.
- 9 вересня до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.
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