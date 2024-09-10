США готовы ответить Ирану "значительными последствиями" из-за передачи ракет России

Ведант Патель (Фото: Госдеп США)

США готовы ответить Ирану "значительными последствиями". Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Ведант Патель, комментируя информацию о передаче Тегераном баллистических ракет в Москву.

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Патель подчеркнул, что в Вашингтоне "чрезвычайно озабочены" информацией о поставках ракет.

По его словам, любая передача иранских баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины.

Спикер Госдепа заявил, что США связались с представителями "Большой семерки".

"Мы четко заявили, как и наши партнеры по G7, а также на саммитах НАТО, что мы готовы к серьезной реакции на такие действия. Я не буду забегать вперед, но я ранее говорил о все большем беспокойстве относительно углубления партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с момента начала полномасштабного вторжения России", – сказал Патель.

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

9 сентября в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар.

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