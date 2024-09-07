Зеленский надеется найти ключ хотя бы к одной стране в вопросе дальнобойных ударов по РФ

Президент надеется, что "другие подтянутся", если удастся получить согласие хотя бы одной страны

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

В вопросе разрешения бить дальнобойным оружием Запада по военным целям в РФ консенсуса пока нет, но важно найти подход хотя бы к одному из государств. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в комментарии журналистам телемарафона.

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Он подчеркнул, что по этому поводу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны Германии Борисом Писториусом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Также был разговор по этому поводу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и встреча с Джордей Мэлони.

Далее Зеленский должен "подытожить" эти разговоры с президентом США Джо Байденом.

На уточняющий вопрос о консенсусе в этом вопросе, Зеленский сказал: "Пока нет консенсуса. Но в таких решениях, я помню, я работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма – тогда тоже не было консенсуса. Но важно найти ключ к хотя бы одной стране. И тогда другие могут подтянуться, рассчитываем на это".

Ранее Зеленский отмечал, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по территории России зависит исключительно от четырех стран: США, Великобритании, Франции и Германии.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон разрешает Украине наносить удары в ответ для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

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