Зеленський сподівається знайти ключ хоча б до однієї країни в питанні далекобійних ударів по РФ

Президент сподівається, що "інші підтягнуться", якщо вдасться отримати згоду бодай однієї країни

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

У питанні дозволу бити далекобійною зброєю Заходу по військових цілях у РФ консенсусу поки що немає, але важливо знайти підхід хоча б до однієї з держав. Про це президент Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістам телемарафону.

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Він наголосив, що з цього приводу зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і канцлером ФРН Олафом Шольцом. Також була розмова щодо цього з президентом Франції Емманюелем Макроном і зустріч із Джордею Мелоні.

Далі Зеленський має "підсумувати" ці розмови із президентом США Джо Байденом.

На уточнювальне питання про консенсус у цьому питанні, Зеленський сказав: "Поки що немає консенсусу. Але в таких рішеннях, я пам’ятаю, я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму – тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ до хоча б однієї країни. І тоді інші можуть підтягнутись, розраховуємо на це".

Раніше Зеленський наголошував, що питання дозволу бити західною далекобійною зброєю по території Росії залежить виключно від чотирьох країн: США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

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