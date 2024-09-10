Госсекретарь США и глава МИД Британии 11 сентября посетят Украину

Энтони Блинкен и Дэвид Лемми (Фото: Neil Hall/EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен вместе посетят Киев на этой неделе. Об этом Лемми сообщил на совместном брифинге, передает агентство Reuters.

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Глава британского МИД отметил, что этот визит станет первой такой поездкой за более чем 10 лет. Блинкен и Лемми заявили, что "едины во мнении" о необходимости противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в войне России против Украины.

"Мы наблюдаем тревожную картину усиления поддержки Ираном Кремля, и сегодня мы обсудили наше совместное стремление привлечь Тегеран к ответственности за подрыв глобальной стабильности", – сказал Лемми.

Блинкен добавил, что решение Ирана поставить России баллистические ракеты "угрожает европейской безопасности". Также он анонсировал новые санкции против Тегерана.

Госдеп сообщил, что Блинкен и Лемми приедут в Украину 11 сентября. Они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими должностными лицами.

Стороны обсудят продолжение поддержки защиты Украины от агрессии России и то, как обеспечить развитие Украины в различных сферах в долгосрочной перспективе.

10 сентября Блинкен находится с официальным визитом в Великобритании.

В ходе брифинга госсекретарь США анонсировал встречу Байдена со Стармером, на которой они обсудят разрешение ВСУ на дальнобойные удары по России.

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