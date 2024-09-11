Блинкен и Лемми прибыли в Киев
Дэвид Лемми и Энтони Блинкен в Лондоне (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев, передает агентство Reuters.

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Накануне Блинкен заявил, что хочет услышать от президента Владимира Зеленского и других, какие цели Украины в войне и что США может сделать, чтобы помочь их достичь.

Ряд украинских СМИ публикуют фотографии западных медиа с визита: фото появились у Радио Свобода и Суспільного.

В частности, на кадрах "засветился" нынешний посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный.

Во вторник, 10 сентября, глава британского МИД отметил, что этот визит в Украину станет первой такой поездкой более 10 лет.

В частности, во время совместного мероприятия Блинкен и Лемми отмечали, что "едины во мнении" о необходимости противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в войне России против Украины.

Госдеп США заявлял, что Лемми и Блинкен встретятся с Зеленским и другими украинскими чиновниками.

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