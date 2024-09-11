Блинкен и Лемми прибыли в Киев
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев, передает агентство Reuters.
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Накануне Блинкен заявил, что хочет услышать от президента Владимира Зеленского и других, какие цели Украины в войне и что США может сделать, чтобы помочь их достичь.
Ряд украинских СМИ публикуют фотографии западных медиа с визита: фото появились у Радио Свобода и Суспільного.
В частности, на кадрах "засветился" нынешний посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный.
Во вторник, 10 сентября, глава британского МИД отметил, что этот визит в Украину станет первой такой поездкой более 10 лет.
В частности, во время совместного мероприятия Блинкен и Лемми отмечали, что "едины во мнении" о необходимости противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в войне России против Украины.
Госдеп США заявлял, что Лемми и Блинкен встретятся с Зеленским и другими украинскими чиновниками.
- 10 сентября Блинкен был с официальным визитом в Великобританию.
- В ходе брифинга госсекретарь США анонсировал встречу Байдена со Стармером, на которой они обсудят разрешение ВСУ на дальнобойные удары по России.
- Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников заявляло, что администрация Байдена направила Конгрессу секретное письмо, в котором изложила стратегию по поводу российско-украинской войны.
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