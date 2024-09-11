Блинкен и Лемми прибыли в Киев

Главы дипломатий США и Британии встретятся с Зеленским и другими украинскими должностными лицами

Дэвид Лемми и Энтони Блинкен в Лондоне (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев, передает агентство Reuters.

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Накануне Блинкен заявил, что хочет услышать от президента Владимира Зеленского и других, какие цели Украины в войне и что США может сделать, чтобы помочь их достичь.

Ряд украинских СМИ публикуют фотографии западных медиа с визита: фото появились у Радио Свобода и Суспільного.

В частности, на кадрах "засветился" нынешний посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный.

Во вторник, 10 сентября, глава британского МИД отметил, что этот визит в Украину станет первой такой поездкой более 10 лет.

В частности, во время совместного мероприятия Блинкен и Лемми отмечали, что "едины во мнении" о необходимости противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в войне России против Украины.

Госдеп США заявлял, что Лемми и Блинкен встретятся с Зеленским и другими украинскими чиновниками.

10 сентября Блинкен был с официальным визитом в Великобританию.

В ходе брифинга госсекретарь США анонсировал встречу Байдена со Стармером, на которой они обсудят разрешение ВСУ на дальнобойные удары по России.

Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников заявляло, что администрация Байдена направила Конгрессу секретное письмо, в котором изложила стратегию по поводу российско-украинской войны.

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