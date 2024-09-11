Байден заявил, что в США сейчас решают вопрос разрешения дальнобойных ударов для Украины
Президент США Джо Байден заявил, что идет работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ. Об этом сообщает Reuters.
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Американского лидера спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия большой дальности в войне против России, на что Байден ответил, что его администрация "сейчас это решает".
До сих пор политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории оставалась неизменной. Однако Вашингтон разрешает Украине наносить удары по приграничью, включая Курскую область РФ.
- Зеленский подчеркивал, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по РФ зависит исключительно от четырех стран: США, Великобритании, Франции и Германии. Президент надеется "найти ключ" хотя бы к одной из стран в этом вопросе.
- Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.