Байден заявив, що у США зараз вирішують питання дозволу далекобійних ударів для України
Президент США Джо Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях в РФ. Про це повідомляє Reuters.
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Американського лідера запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності у війні проти Росії, на що Байден відповів, що його адміністрація "зараз це вирішує".
Досі політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишалась незмінною. Проте Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів по прикордонню, включно з Курською областю РФ.
- Зеленський наголошував, що питання дозволу бити західною далекобійною зброєю по РФ залежить виключно від чотирьох країн: США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Президент сподівається "знайти ключ" бодай до однієї з країн у цьому питанні.
- Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.