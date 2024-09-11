Байден заявив, що у США зараз вирішують питання дозволу далекобійних ударів для України

Байдена запитали, чи дозволять все ж Штати Україні бити по РФ далекобійною зброєю

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях в РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Американського лідера запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності у війні проти Росії, на що Байден відповів, що його адміністрація "зараз це вирішує".

Досі політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишалась незмінною. Проте Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів по прикордонню, включно з Курською областю РФ.