Блинкен и Лемми приезжали в Киев, чтобы услышать план дальнобойных ударов – Bloomberg

Совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми был нацелен на то, чтобы услышать план президента Владимира Зеленского о более глубоком ударе по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных собеседников, осведомленных о ситуации.

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Встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось, на ней украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно нанести удар внутри России. Зеленский сказал, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил планы на ближайшие месяцы, сообщил один из собеседников.

"США и Великобритания дали понять, что они открыты к просьбе Украины использовать предоставленное Западом оружие для более глубокого удара по России, несмотря на опасения, что это может привести к дальнейшей эскалации продолжающегося уже третий год конфликта", – говорится в материале журналистов.

Во время визита в Киев 11 сентября первые дипломаты двух стран не исключили утверждения просьбы Зеленского, но сказали, что президент США Джо Байден обсудит этот вопрос более подробно во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.

"По словам людей, осведомленных о ситуации, это сочеталось с призывом некоторых союзников Украины разрешить соседним членам НАТО сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве, прежде чем они войдут в собственное", – говорится в материале.

В публикации отмечается, что до сих пор США выступали против дальнобойных ударов по РФ, но Вашингтон и Лондон "изменили свой тон" в те дни, когда они обвинили Иран в поставке ракет россиянам.