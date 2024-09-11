Литва призвала НАТО сбивать российские дроны после падения "шахеда" в соседней Латвии

Лауринас Кащюнас (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по контролю за воздушным пространством в странах Балтии после падения российского ударного дрона в Латвии. Министра цитирует вещатель LRT.

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"Воздушная полиция должна не только патрулировать, но и, если это необходимо, если это возможно, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлететь и уничтожить беспилотники", – сказал Кащюнас.

Если радары обнаруживают, что дрон может зайти на территорию члена Альянса, информация должна быть быстро передана в штаб-квартиру, добавил он.

"Штаб НАТО оценивает ситуацию, чтобы проверить, есть ли достаточные доказательства того, что это вражеский беспилотник, а не какой-либо другой потерявшийся летательный аппарат, после чего быстро принимается решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм и его нужно ускорить", — отметил глава оборонного ведомства Литвы.

Отвечая на вопрос о реакции Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства Литвы беспилотником агрессора, Кащюнас сказал, что это должно быть коллективное решение Альянса.

7 сентября российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО и страны Альянса должны решать их совместно.

У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".

9 сентября Национальные вооруженные силы страны сообщили, что российский дрон был начинен взрывчаткой, но целью беспилотника была не Латвия.

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