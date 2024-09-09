Латвия выразила протест России из-за падения "шахеда" на ее территории

Рига по дипломатическим каналам проинформировала о ситуации союзников, руководство НАТО и ЕС

Флаг Латвии (Иллюстративное фото: Toms Kalnins/EPA)

В понедельник, 9 сентября, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ, которому выразили категорический протест из-за российского ударного дрона, обнаруженного на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии.

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Беспилотник типа "шахед" обнаружили 7 сентября в Резекненском районе на востоке Латвии.

В МИД страны отметили, что временного поверенного по делам России попросили предоставить объяснение инцидента, в котором беспилотник незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой.

В то же время, представитель РФ во время встречи заверил, что проинформирует МИД России об этой ситуации.

Ответственные службы Латвии продолжают проводить расследование обстоятельств происшествия. Рига по дипломатическим каналам проинформировала о ситуации союзников, руководство НАТО и Европейского Союза, а также коллег из МИД других стран.

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