Латвия выразила протест России из-за падения "шахеда" на ее территории
В понедельник, 9 сентября, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ, которому выразили категорический протест из-за российского ударного дрона, обнаруженного на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Беспилотник типа "шахед" обнаружили 7 сентября в Резекненском районе на востоке Латвии.
В МИД страны отметили, что временного поверенного по делам России попросили предоставить объяснение инцидента, в котором беспилотник незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой.
В то же время, представитель РФ во время встречи заверил, что проинформирует МИД России об этой ситуации.
Ответственные службы Латвии продолжают проводить расследование обстоятельств происшествия. Рига по дипломатическим каналам проинформировала о ситуации союзников, руководство НАТО и Европейского Союза, а также коллег из МИД других стран.
- 7 сентября российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО и страны Альянса должны решать их совместно.
- У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".
- Новоназначенный глава украинской дипломатии Сибига призвал партнеров отреагировать на эти инциденты с российскими дронами.
- 9 сентября Национальные вооруженные силы страны сообщили, что российский дрон был начинен взрывчаткой, но целью беспилотника была не Латвия.
Читайте также: В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки российского беспилотника