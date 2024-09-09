Латвія висловила протест Росії через падіння "шахеда" на її території

Рига через дипломатичні канали поінформувала про ситуацію союзників, керівництво НАТО та ЄС

Прапор Латвії (Ілюстративне фото: Toms Kalnins/EPA)

У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах РФ, якому висловили категоричний протест через російський ударний дрон, виявлений на території країни. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства Латвії.

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Безпілотник типу "шахед" знайшли 7 вересня у Резекненському районі на сході Латвії.

В МЗС країни зазначили, що тимчасового повіреного у справах Росії попросили надати пояснення інциденту, в якому безпілотник незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою.

Водночас представник РФ під час зустрічі запевнив, що проінформує МЗС Росії про цю ситуацію.

Відповідальні служби Латвії продовжують проводити розслідування обставин події. Рига дипломатичними каналами поінформувала про ситуацію союзників, керівництво НАТО та Європейського Союзу, а також колег із МЗС інших країн.

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