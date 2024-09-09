Латвія висловила протест Росії через падіння "шахеда" на її території
У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах РФ, якому висловили категоричний протест через російський ударний дрон, виявлений на території країни. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства Латвії.
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Безпілотник типу "шахед" знайшли 7 вересня у Резекненському районі на сході Латвії.
В МЗС країни зазначили, що тимчасового повіреного у справах Росії попросили надати пояснення інциденту, в якому безпілотник незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою.
Водночас представник РФ під час зустрічі запевнив, що проінформує МЗС Росії про цю ситуацію.
Відповідальні служби Латвії продовжують проводити розслідування обставин події. Рига дипломатичними каналами поінформувала про ситуацію союзників, керівництво НАТО та Європейського Союзу, а також колег із МЗС інших країн.
- 7 вересня російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.
- У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними".
- Новопризначений голова української дипломатії Сибіга закликав партнерів відреагувати на ці інциденти з російськими дронами.
- 9 вересня Національні збройні сили країни повідомили, що російський дрон був начиненим вибухівкою, але ціллю безпілотника була не Латвія.
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