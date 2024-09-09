У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки російського безпілотника

Уламки знайшли за межами населеного пункту, тому пошкоджень немає

Російський безпілотник (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 9 вересня, на території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, виявили фрагменти російського безпілотника. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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За даними оборонного відомства, правоохоронці "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях населеного пункту Періправа в повіті Тулча. Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з юридичними процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях села Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що й досліджувана територія біля Періправи, й можлива зона падіння дрона біля Караормана, розташовані в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, тому об’єкти інфраструктури не постраждали.

Зранку 8 вересня Повітряні сили повідомили, що російські "шахеди" порушили повітряний простір Румунії.

Через російську атаку на Одеську область Румунія підіймала свої винищувачі.

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