В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки российского беспилотника

Российский беспилотник (Фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 9 сентября, на территории румынского уезда Тулча у границы с Украиной обнаружили фрагменты российского беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным оборонного ведомства, правоохранители "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях населенного пункта Периправа в уезде Тулча. Их теперь передадут на экспертизу "согласно юридическим процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях села Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что и исследуемая территория у Периправы, и возможная зона падения дрона у Караормана, расположены в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, поэтому объекты инфраструктуры не пострадали.

Утром 8 сентября Воздушные силы сообщили, что российские "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.

Из-за российской атаки на Одесскую область Румыния поднимала свои истребители.

Читайте также: "Действуйте сейчас". Сибига обратился к союзникам из-за российских дронов в Румынии и Латвии