Литва закликала НАТО збивати російські дрони після падіння "шахеда" в сусідній Латвії

Лаурінас Кащюнас (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з контролю за повітряним простором у країнах Балтії після падіння російського ударного дрона в Латвії. Міністра цитує мовник LRT.

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"Повітряна поліція повинна не тільки патрулювати, але й, якщо це необхідно, якщо це можливо, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злетіти та знищити безпілотники", – сказав Кащюнас.

Якщо радари виявляють, що дрон може зайти на територію члена Альянсу, інформація повинна бути швидко передана в штаб-квартиру, додав він.

"Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб перевірити, чи є достатні докази того, що це ворожий безпілотник, а не якийсь інший втрачений літальний апарат, після чого швидко ухвалюється рішення про розгортання літаків повітряної поліції. Це певний алгоритм і його потрібно прискорити", – зазначив очільник оборонного відомства Литви.

Відповідаючи на запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору Литви безпілотником агресора, Кащюнас сказав, що це має бути колективне рішення Альянсу.

7 вересня російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.

У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними".

9 вересня Національні збройні сили країни повідомили, що російський дрон був начинений вибухівкою, але ціллю безпілотника була не Латвія.

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