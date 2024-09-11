Блинкен анонсировал встречу Зеленского с Байденом

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: Will Oliver/EPA)

На этой неделе президент Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Андреем Сибигой и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми в Киеве сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Госсекретарь США заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет с украинским руководством и теперь доложит об итогах переговоров Байдену.

"Наши президенты встретятся позже в пятницу в ООН", — сказал Блинкен, не раскрывая деталей предстоящей встречи.

В тот же день Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории России.

В августе Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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