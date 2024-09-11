Экс-чиновники и эксперты призвали Блинкена и Лемми разрешить ВСУ бить по РФ оружием Запада

Авторы письма отметили, что Украина уже наносит удары этим оружием по территории, которую Россия считает своей, и ответ Москвы остается неизменным

Энтони Блинкен и Дэвид Лемми (Фото: Neil Hall/EPA)

Бывшие чиновники и лидеры гражданского общества подписали открытое письмо к государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми с призывом снять ограничения для Украины на удары вглубь России. Соответствующее письмо обнародовано на сайте LetUkraineStrikeBack.

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Свои подписи под ним поставили 17 человек, среди которых бывшие чиновники, эксперты по национальной безопасности и военные из США и Британии.

"Мы как эксперты по национальной безопасности и бывшие чиновники США и Соединенного Королевства призываем вас снять ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов вглубь России", – говорится в письме.

Авторы утверждают, что Вашингтон и Лондон приняли отличное решение предоставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS и Storm Shadow, но сделали эту помощь менее эффективной, ограничив возможности ее использования. Они призвали действовать немедленно в вопросе изменения политики США и Британии.

"Эта зима будет самой плохой, поскольку украинцы пытаются сохранить свою страну, несмотря на усиление бомбардировок со стороны Москвы, которая ставит целью разрушить украинскую энергосистему и заморозить людей в их домах", — заявили авторы.

Подписанты отметили, что более 900 дней полномасштабной войны продемонстрировали, что неоднократные угрозы российского диктатора Владимира Путина ни что иное, как попытка удержать партнеров Украины от надлежащего вооружения армии.

"Ослабление ограничений на применение западного оружия не приведет к эскалации со стороны Москвы. Мы это знаем, поскольку Украина уже наносит удары этим оружием по территории, которую Россия считает своей, включая Крым и Курскую область, и ответ Москвы остается неизменным", — утверждают авторы.

Они добавили, что Иран углубил свою поддержку российского вторжения, поставив баллистические ракеты малой дальности, которые Москва использует против украинского гражданского населения.

Поэтому Украина должна иметь возможность использовать оружие, предоставленное Западом, для уничтожения объектов, где размещены эти ракеты, вместе с более чем 200 другими российскими военными объектами, определенными Институтом изучения войны как находящиеся в зоне досягаемости ATACMS.

"Намного эффективнее уничтожить стрелка, чем стрелу. Мы призываем вас прислушаться к вашим партнерам в Киеве на этой неделе и позволить Украине нанести удары по всем легитимным целям в России оружием, которое предоставили США и Великобритания. Позвольте Украине защитить себя", – резюмировали подписанты.

10 сентября госсекретарь США анонсировал встречу Байдена со Стармером, на которой они обсудят разрешение ВСУ на дальнобойные удары по России.

Впоследствии Байден подтвердил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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