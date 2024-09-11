Експосадовці й експерти закликали Блінкена і Леммі дозволити ЗСУ бити по Росії зброєю Заходу

Автори листа зазначили, що Україна вже завдає ударів цією зброєю по території, яку Росія вважає своєю, і відповідь Москви залишається незмінною

Ентоні Блінкен та Девід Леммі (Фото: Neil Hall/EPA)

Колишні посадовці та лідери громадянського суспільства підписали відкритий лист до державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі з закликом зняти обмеження для України на удари вглиб Росії. Відповідний лист оприлюднений на сайті LetUkraineStrikeBack.

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Свої підписи під ним поставили 17 людей, серед яких колишні посадовці, експерти з національної безпеки й військові зі США та Британії.

"Ми як експерти з національної безпеки та колишні урядовці США і Сполученого Королівства закликаємо вас зняти обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів углиб Росії", – йдеться у листі.

Автори стверджують, що Вашингтон і Лондон ухвалили чудове рішення надати Києву ракети великої дальності ATACMS і Storm Shadow, але зробили цю допомогу менш ефективною, обмеживши можливості її використання. Вони закликали діяти негайно щодо зміни політики США та Британії.

"Ця зима буде найгіршою, оскільки українці намагаються зберегти свою країну попри посилення бомбардувань з боку Москви, яка ставить за мету зруйнувати українську енергосистему і заморозити людей у їхніх домівках", – заявили автори.

Підписанти зазначили, що понад 900 днів повномасштабної війни продемонстрували, що неодноразові погрози російського диктатора Володимира Путіна є нічим іншим, як спробою утримати партнерів України від належного озброєння армії.

"Послаблення обмежень на застосування західної зброї не призведе до ескалації з боку Москви. Ми це знаємо, оскільки Україна вже завдає ударів цією зброєю по території, яку Росія вважає своєю, включно з Кримом і Курською областю, і відповідь Москви залишається незмінною", – стверджують автори.

Вони додали, що Іран поглибив свою підтримку російського вторгнення, надавши балістичні ракети малої дальності, які Москва використає проти українського цивільного населення.

Тому Україна повинна мати можливість використовувати зброю, надану Заходом, для знищення об'єктів, де розміщені ці ракети, разом з більш ніж 200 іншими російськими військовими об'єктами, визначеними Інститутом вивчення війни як такі, що перебувають у зоні досяжності ATACMS.

"Набагато ефективніше знищити стрільця, ніж стрілу. Ми закликаємо вас прислухатися до ваших партнерів у Києві цього тижня і дозволити Україні завдати ударів по всіх легітимних цілях в Росії зброєю, яку надали США і Велика Британія. Дозвольте Україні захистити себе", – резюмували підписанти.

10 вересня держсекретар США анонсував зустріч Байдена зі Стармером, на якій вони обговорять дозвіл ЗСУ на далекобійні удари по Росії.

Згодом Байден підтвердив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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