Блінкен анонсував зустріч Байдена зі Стармером

11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Києві

Джо Байден й Кір Стармер (Фото: EPA)

Цього тижня президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі в Києві повідомив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

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Держсекретар США заявив, що обговорив дозвіл на використання далекобійних ракет з українським керівництвом і тепер доповість про підсумки переговорів Байдену. А його британський колега Леммі – своєму керівництву.

"Наші керівники зустрінуться пізніше в п’ятницю в ООН", – сказав Блінкен, не розкриваючи деталей майбутньої зустрічі.

10 вересня Блінкен розповідав, що Байден зустрінеться зі Стармером 13 вересня. Вони обговорять надання Україні дозволу на далекобійні удари по території Росії.

ВИПРАВЛЕНО О 20:39. Початково новину було опубліковано як анонс зустрічі Байдена й Зеленського. Перепрошуємо за помилку.

У серпні Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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