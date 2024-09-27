Лемми заявил, что в ближайшие недели союзники дадут Украине все необходимое

Министр иностранных дел Британии заявил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько нужно

Дэвид Лемми (Фото: страница в соцсети Х дипломата)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что союзники в течение ближайших недель могут обеспечить Украину "всем необходимым" для противостояния России. В интервью Голосу Америки он также сообщил, что 2025 год в РФ ожидается сложным.

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"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года", — сказал Лемми в ответ на вопрос о дальнобойных ударах по РФ.

Он также заявил, что данные британской разведки свидетельствуют о том, что в следующем году ситуация в России для диктатора Владимира Путина станет "намного сложнее". Экономика страны в плохом состоянии, говорит Лемми, справиться с количеством потерь и жертв будет еще труднее.

Глава МИД Британии также подчеркнул, что Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель, выбить Путина из Черного моря и начать наступление в Курской области. И сейчас именно то время, считает дипломат, чтобы Запад продемонстрировал "свою смелость и абсолютную преданность" Украине.

Он подчеркнул, что полномасштабная война в Украине может закончиться хоть завтра, если Путин выведет свои войска. Но пока у российского диктатора отсутствует какое-либо желание вести переговоры, и потому союзники должны поддерживать Украину и дальше столько, сколько понадобится.

"Ведь цена отказа от поддержки Украины была бы намного выше в финансовом смысле. Ведь тогда бы расходы на оборону существенно выросли для всех западных союзников. И балтийская граница была бы очень уязвима к угрозам Путина. Поэтому мы стоим с Украиной столько, сколько нужно. И я вполне уверен, что мы это выдержим", – добавил британский министр.

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