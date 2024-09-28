Блинкен: США тщательно изучают План победы и пункт о разрешении на удары вглубь России

Администрация Байдена и союзники Украины подробно изучают План победы и, при необходимости, готовы рассмотреть "дополнительные действия"

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

США "тщательно изучают" План победы президента Владимира Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает Голос Америки.

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Блинкен сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает План победы, отметив, что американский лидер "подтвердил свою приверженность успеху Украины".

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву разрешения на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием, Блинкен отметил, что администрация и союзники Украины подробно изучают этот план и при необходимости готовы рассмотреть "дополнительные действия" для поддержки украинцев в достижении победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, если нужно, дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", – сказал Блинкен.

17 сентября 2024 года появилась информация, что Британия без разрешения США не позволит бить вглубь России.

20 сентября The Times сообщила, что США и Великобритания могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ.

Зеленский на этой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп.

Президент сообщил, что идет подготовка к встрече в Германии в формате "Рамштайн", где вместе с партнерами будут прорабатывать пункты Плана победы.

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