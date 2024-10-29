Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Дуда назвав умову
Польща не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту. Про це в ефірі Radio ZET повідомив президент Польщі Анджей Дуда.
Йому нагадали, що в серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні МіГ-29 від Польщі. Йшлося про щонайменше 14 винищувачів. Дуда відповів, вже задекларована готовність Польщі допомогти, але спочатку Захід має зміцнити захист польського неба.
"Ми також сказали, що хочемо це передати, була лише одна умова, а саме посилення безпеки наших інтересів. Тобто коли ми отримаємо альтернативні літаки, які прилетять до нас із Заходу, принаймні тимчасово, щоб захищати наше небо", – сказав він.
Президент Польщі додав, що країна розраховує отримати літаки від Заходу вже скоро.
- 25 жовтня стало відомо, що Польща відмовилася передавати ЗСУ зброю, яку купила у Південної Кореї.
- 28 жовтня Дуда запропонував країнам, які виступають за територіальні поступки України, віддати Росії свої землі.
- 29 жовтня президент Польщі також заявив, що міг шантажувати Україну зброєю через Волинську трагедію, але не став цього робити.
- Окрім цього, польський президент зазначив, що Польща перестала бути важливим союзником для України.