Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Дуда назвав умову

Польський президент зазначив, що країна вже задекларувала свою готовність передати Україні винищувачі

Анджей Дуда (Фото: сторінка президента у Facebook)

Польща не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту. Про це в ефірі Radio ZET повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

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Йому нагадали, що в серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні МіГ-29 від Польщі. Йшлося про щонайменше 14 винищувачів. Дуда відповів, вже задекларована готовність Польщі допомогти, але спочатку Захід має зміцнити захист польського неба.

"Ми також сказали, що хочемо це передати, була лише одна умова, а саме посилення безпеки наших інтересів. Тобто коли ми отримаємо альтернативні літаки, які прилетять до нас із Заходу, принаймні тимчасово, щоб захищати наше небо", – сказав він.

Президент Польщі додав, що країна розраховує отримати літаки від Заходу вже скоро.