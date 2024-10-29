Польша готова передать Украине истребители МиГ-29. Дуда назвал условие

Анджей Дуда (Фото: страница президента в Facebook)

Польша не исключает передачу истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты. Об этом в эфире Radio ZET сообщил президент Польши Анджей Дуда.

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Ему напомнили, что в августе президент Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужны МиГ-29 от Польши. Речь шла о минимум 14 истребителях. Дуда ответил, что уже задекларирована готовность Польши помочь, но сначала Запад должен укрепить защиту польского неба.

"Мы также сказали, что хотим это передать, было только одно условие, а именно усиление безопасности наших интересов. То есть когда мы получим альтернативные самолеты, которые прилетят к нам с Запада, по крайней мере, временно, чтобы защищать наше небо", – сказал он.

Президент Польши добавил, что страна рассчитывает получить самолеты от Запада уже в ближайшее время.