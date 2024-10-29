Польша готова передать Украине истребители МиГ-29. Дуда назвал условие
Польша не исключает передачу истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты. Об этом в эфире Radio ZET сообщил президент Польши Анджей Дуда.
Ему напомнили, что в августе президент Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужны МиГ-29 от Польши. Речь шла о минимум 14 истребителях. Дуда ответил, что уже задекларирована готовность Польши помочь, но сначала Запад должен укрепить защиту польского неба.
"Мы также сказали, что хотим это передать, было только одно условие, а именно усиление безопасности наших интересов. То есть когда мы получим альтернативные самолеты, которые прилетят к нам с Запада, по крайней мере, временно, чтобы защищать наше небо", – сказал он.
Президент Польши добавил, что страна рассчитывает получить самолеты от Запада уже в ближайшее время.
- 25 октября стало известно, что Польша отказалась передавать ВСУ оружие, которое купила в Южной Корее.
- 28 октября Дуда предложил странам, выступающим за территориальные уступки Украины, отдать России свои земли.
- 29 октября президент Польши также заявил, что мог шантажировать Украину оружием из-за Волынской трагедии, но не стал этого делать.
- Кроме того, польский президент отметил, что Польша перестала быть важным союзником для Украины.