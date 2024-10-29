Міноборони Румунії пропонує збивати дрони РФ, якщо вони порушать повітряний простір

Дрон Shahed-136 у польоті (Фото: Depositphotos)

Міністерство оборони Румунії підготувало для розгляду законопроєкт, що дозволяє силам протиповітряної оборони збивати будь-які недружні безпілотники, якщо вони перетнуть повітряний простір країни. Про це інформує агенція Reuters.

Агенція зазначає, що Румунія, яка має спільний 650-кілометровий кордон з Україною, зазнавала неодноразових падінь уламків російських дронів Shahed-136 на її територію протягом останнього року, коли Росія атакувала українську портову інфраструктуру.

"Бойові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БпЛА, як військових, так і адаптованих для військового використання, продовжують створювати великі ризики на кордоні з Україною та поблизу прикордонної зони Румунії", — йдеться в тексті документа.

Заходи, запропоновані як для пілотованих, так і для безпілотних літальних апаратів, пов'язані із встановленням місця й ідентифікації об'єкта до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Так, літак-нелегал може бути знищений лише в тому випадку, якщо здійснює атаку або агресивно відповів на перехоплення. Над дронами ж пропонується отримання контролю або знешкодження. Знищення – лише у крайньому разі.

"На рівні Європейського Союзу тривають зусилля щодо єдиного підходу до безпілотних літальних апаратів, а також щодо встановлення заходів для протидії ризикам", – вказано у тексті законопроєкту.

Відповідно до запропонованого закону, системи ППО союзників, які розміщено в Румунії, також можуть брати участь у їхньому знищенні, згідно з договорами про колективну оборону з членом НАТО та ЄС.