НАТО закликає Румунію "ефективно" відповідати на зальоти російських дронів та ракет

Марк Рютте заявив, що румунська влада має ефективно відповісти на регулярні порушення повітряного простору з боку РФ

Марк Рютте (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

НАТО закликає Румунію "ефективно відповідати" на порушення її повітряного простору російськими дронами та ракетами. Про це від імені Північноатлантичного альянсу заявив його генсек Марк Рютте.

Він наголосив, що НАТО має продемонструвати, що повітряний простір його країн-членів є пріоритетом.

"І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати таке. НАТО виявляє свою солідарність, і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", – заявив Рютте.

Останній інцидент з порушенням повітряного простору Румунії "невідомою повітряною ціллю" відбувся ввечері 17 жовтня, тоді країна підіймала у небо винищувачі.

11 вересня Литва закликала НАТО збивати російські дрони після падіння "шахеда" у сусідній Латвії.

13 вересня президент Володимир Зеленський зазначив, що російські дрони збила одна Білорусь, попри дружні відносини з Росією. Він заявив, що це принизливо для демократичного світу.

2 жовтня Румунія зупинила роботу пункту пропуску на кордоні через атаку Росії. Напередодні вночі ворог атакував Одеську область дронами.

4 жовтня у Румунії виявили уламки російського дрона "шахед".