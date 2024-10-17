Румунія підіймала в небо винищувачі – невідома повітряна ціль перетнула кордон

Ілюстративне фото: Міноборони Румунії

Румунія ввечері 17 жовтня підіймала в небо чотири винищувачі після того, як кордон перетнула невідома літаюча ціль. Про це повідомили у Міноборони Румунії.

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Радари зафіксували "невелику повітряну ціль" близько 17:00 в районі Чорного моря за 150 км на схід у повіті Констанца. Для спостереження за ситуацією в небо було піднято два літаки F-18 ВПС Іспанії та два літаки F-16 ВПС Румунії. Також Міноборони інформувало про подію союзні сили.

О 19:00 об'єкт перетнув сухопутний кордон Румунії в районі міста Ефоріє Норд і тримав курс у бік населеного пункту Топрайсар у тому ж повіті Констанца. Ціль проникла вглиб країни на 14 км, але зникла з радарів системи спостереження близько 19:20 на схід від населеного пункту Амзача.

Як уточнили в Міноборони країни, винищувачі не контактували з об'єктом на території країни. О 20:15 надійшов відбій тривоги, і всі літаки повернулися на бази дислокацій. Станом на 23:00 точно не відомо, де саме впав об'єкт, вранці 18 жовтня планують провести обшуки у районі.

Повітряна тривога на півдні України чи запуски БпЛА з боку Росії або тимчасово окупованого Криму у проміжку між 17:00 та 19:00 не фіксувалися.

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