Румыния поднимала в небо истребители – неизвестная воздушная цель пересекла границу

Иллюстративное фото: Минобороны Румынии

Румыния вечером 17 октября поднимала в небо четыре истребителя после того, как границу пересекла неизвестная летающая цель. Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

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Радары зафиксировали "небольшую воздушную цель" около 17:00 в районе Черного моря в 150 км на восток в уезде Констанца. Для наблюдения за ситуацией в небо были подняты два самолета F-18 ВВС Испании и два самолета F-16 ВВС Румынии. Также Минобороны информировало о произошедшем союзные силы.

В 19:00 объект пересек сухопутную границу Румынии в районе города Эфорие Норд и держал курс в сторону населенного пункта Топрайсар в том же уезде Констанца. Цель проникла вглубь страны на 14 км, но пропала с радаров системы наблюдения около 19:20 на восток от населенного пункта Амзача.

Как уточнили в Минобороны страны, истребители не контактировали с объектом на территории страны. В 20:15 поступил отбой тревоги и все самолеты вернулись на базы дислокаций. По состоянию на 23:00 точно не известно, где именно упал объект, утром 18 октября планируют провести обыски в предполагаемом районе.

Воздушная тревога на юге Украины или запуски БпЛА со стороны России или временно оккупированного Крыма в промежутке между 17:00 и 19:00 не фиксировались.

11 сентября Литва призвала НАТО сбивать российские дроны падения "шахеда" в соседней Латвии.

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