В Румынии снова обнаружили обломки "шахеда". Говорят, что они никого и ничего не повредили

Обломки дрона-камикадзе были найдены примерно в километре от Георгиевского устья в дельте Дуная

Обломки "шахеда" (Иллюстративное фото)

На территории Румынии 4 октября обнаружили обломки дрона-камикадзе типа Shahed, которым Россия атаковала Украину ночью. Об этом сообщили в румынском министерстве обороны.

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Обломки "шахеда" были найдены примерно в километре от Георгиевского устья в дельте Дуная, в районе, где во время ночного нападения России на Одесскую область поднимали истребители.

"Команда специалистов минобороны, румынской разведывательной службы и министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты беспилотника российского происхождения, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", – говорится в сообщении.

Румынские военные добавили, что дрон упал в загородной местности и ничего не повредил.