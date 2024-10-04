В Румынии снова обнаружили обломки "шахеда". Говорят, что они никого и ничего не повредили
На территории Румынии 4 октября обнаружили обломки дрона-камикадзе типа Shahed, которым Россия атаковала Украину ночью. Об этом сообщили в румынском министерстве обороны.
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Обломки "шахеда" были найдены примерно в километре от Георгиевского устья в дельте Дуная, в районе, где во время ночного нападения России на Одесскую область поднимали истребители.
"Команда специалистов минобороны, румынской разведывательной службы и министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты беспилотника российского происхождения, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", – говорится в сообщении.
Румынские военные добавили, что дрон упал в загородной местности и ничего не повредил.
- Это не первый подобный эпизод. В частности, утром 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские "шахеды" в очередной раз нарушили воздушное пространство Румынии.
- 9 сентября на территории Румынии обнаружили фрагменты российского беспилотника.
- 18 сентября министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо – заявили о необходимости ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге.