У Румунії знову знайшли уламки "шахеда". Кажуть, що вони нікого та нічого не пошкодили
На території Румунії 4 жовтня вкотре виявили уламки дрона-камікадзе типу Shahed, яким Росія атакувала Україну вночі. Про це повідомили у румунському міністерстві оборони.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Уламки "шахеда" були знайдені приблизно за кілометр від Георгіївського гирла в дельті Дунаю, в районі, де під час нічного нападу Росії на Одеську область підіймали винищувачі.
"Команда фахівців міноборони, румунської розвідувальної служби та міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", – йдеться у повідомленні.
Румунські військові додали, що дрон впав у заміській місцевості та нічого не пошкодив.
- Це не перший подібний епізод. Зокрема, зранку 8 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" вчергове порушили повітряний простір Румунії.
- 9 вересня на території Румунії знайшли фрагменти російського безпілотника.
- 18 вересня міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист – заявили про необхідність ввести модель ротації протиповітряної оборони НАТО і посилити діяльність зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі.