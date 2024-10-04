У Румунії знову знайшли уламки "шахеда". Кажуть, що вони нікого та нічого не пошкодили

Уламки дрона-камікадзе були знайдені приблизно за кілометр від Георгіївського гирла в дельті Дунаю

Уламки "шахеда" (Ілюстративне фото)

На території Румунії 4 жовтня вкотре виявили уламки дрона-камікадзе типу Shahed, яким Росія атакувала Україну вночі. Про це повідомили у румунському міністерстві оборони.

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Уламки "шахеда" були знайдені приблизно за кілометр від Георгіївського гирла в дельті Дунаю, в районі, де під час нічного нападу Росії на Одеську область підіймали винищувачі.

"Команда фахівців міноборони, румунської розвідувальної служби та міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", – йдеться у повідомленні.

Румунські військові додали, що дрон впав у заміській місцевості та нічого не пошкодив.