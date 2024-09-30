НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после падения "шахедов"
С 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS). Об этом сообщило Объединенное командование Военно-воздушных сил Альянса.
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В сообщении говорится, что решение о полетах было принято по рекомендации верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными НАТО в Европе. Это поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность.
Полеты будут проходить исключительно над территорией Альянса и будут осуществляться с авиабаз в Греции и Германии.
- 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские "шахеды" в очередной раз нарушили воздушное пространство Румынии.
- 9 сентября на территории Румынии обнаружили фрагменты российского беспилотника.
- 18 сентября министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо – заявили о необходимости ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге.
- 27 сентября во время дроновой атаки на Украину один российский беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Румынии.
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