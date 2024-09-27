В Румынии проверяют места, где мог упасть залетевший из Украины российский дрон

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 27 сентября во время дроновой атаки на Украину один российский беспилотник, вероятно, нарушил воздушное пространство Румынии. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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Российские войска нанесли новую серию ударов с беспилотников по гражданской и портовой инфраструктуре Украины на берегу Дуная, рядом с границей с Румынией.

В результате обнаружения групп дронов, находившихся возле воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям относительно объявления в городе Тулча воздушной тревоги.

Для мониторинга ситуации с авиабаз вылетели два румынских и два испанских истребителя. Все четыре самолета приземлились на авиабазе около 04:00. Однако приблизительно 03:00 радиолокационные данные показали, что один из беспилотников мог кратковременно пересечь румынскую границу.

"По имеющимся данным, о наличии зоны поражения на территории страны не сообщается. Силы Министерства национальной обороны с утра проводят поиски в этом районе авиацией и наземными группами", – говорится в сообщении.

Минобороны Румынии осудило эти атаки, совершенные Россией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые необоснованны и противоречат международному праву.

Это не первый подобный эпизод. В частности, утром 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские "шахеды" в очередной раз нарушили воздушное пространство Румынии.

9 сентября на территории Румынии обнаружили фрагменты российского беспилотника.

18 сентября министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо – заявили о необходимости ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге.

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