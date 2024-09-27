У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський дрон, який залетів з України

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 27 вересня під час дронової атаки на Україну один російський безпілотник, ймовірно, порушив повітряний простір Румунії. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Російські війська завдали нової серії ударів із безпілотників по цивільній та портовій інфраструктурі України на березі Дунаю, поруч із кордоном із Румунією.

У результаті виявлення груп дронів, які знаходилися біля повітряного простору Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо оголошення в місті Тулча повітряної тривоги.

Для моніторингу ситуації з авіабаз вилетіли два румунські та два іспанські винищувачі. Усі чотири літаки приземлилися на авіабазі близько 04:00. Однак близько 03:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.

"За наявними даними, про наявність зони ураження на території країни не повідомляється. Сили Міністерства національної оборони з ранку проводять пошуки в цьому районі авіацією та наземними групами", – йдеться у повідомленні.

Міноборони Румунії засудило ці атаки, здійснені Росією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є необґрунтованими й суперечать міжнародному праву.

Це не перший подібний епізод. Зокрема, зранку 8 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" вчергове порушили повітряний простір Румунії.

9 вересня на території Румунії знайшли фрагменти російського безпілотника.

18 вересня міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист – заявили про необхідність ввести модель ротації протиповітряної оборони НАТО і посилити діяльність зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі.

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