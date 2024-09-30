НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії після падіння "шахедів"

Це допоможе відстежувати російську військову активність у регіоні

Літак НАТО (Фото: пресслужба Альянсу)

З 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження ((AWACS). Про це повідомило Об’єднане командування Військово-повітряних сил Альянсу.

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У повідомленні йдеться, що рішення про польоти ухвалене за рекомендацією верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі. Це допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність.

Польоти відбуватимуться виключно над територією Альянсу і здійснюватимуться з авіабаз в Греції та Німеччині.

8 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" вчергове порушили повітряний простір Румунії.

9 вересня на території Румунії знайшли фрагменти російського безпілотника.

18 вересня міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист – заявили про необхідність ввести модель ротації протиповітряної оборони НАТО і посилити діяльність зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі.

27 вересня під час дронової атаки на Україну один російський безпілотник знову порушив повітряний простір Румунії.

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