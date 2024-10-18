НАТО призывает Румынию "эффективно" отвечать на залеты российских дронов и ракет

Марк Рютте заявил, что румынская власть должна эффективно ответить на регулярные нарушения воздушного пространства со стороны РФ

Марк Рютте (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

НАТО призывает Румынию "эффективно отвечать" на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами и ракетами. Об этом от имени Североатлантического альянса заявил его генсек Марк Рютте.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Он подчеркнул, что НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство его стран-членов является приоритетом.

"И ввиду войны России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", – заявил Рютте.

Последний инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии "неизвестной воздушной целью" произошел вечером 17 октября, тогда страна поднимала в небо истребители.

11 сентября Литва призвала НАТО сбивать российские дроны падения "шахеда" в соседней Латвии.

13 сентября президент Владимир Зеленский отметил, что российские дроны сбила одна Белоруссия, несмотря на дружеские отношения с Россией. Он заявил, что это унизительно для демократического мира.

2 октября Румыния остановила работу пункта пропуска на границе из-за атаки России. Накануне ночью враг атаковал Одесскую область дронами.

4 октября в Румынии обнаружили обломки русского дрона "шахед".