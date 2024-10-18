НАТО призывает Румынию "эффективно" отвечать на залеты российских дронов и ракет
Марк Рютте (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

НАТО призывает Румынию "эффективно отвечать" на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами и ракетами. Об этом от имени Североатлантического альянса заявил его генсек Марк Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство его стран-членов является приоритетом.

"И ввиду войны России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", – заявил Рютте.

Последний инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии "неизвестной воздушной целью" произошел вечером 17 октября, тогда страна поднимала в небо истребители.

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