Украина станет следующим членом НАТО или через одного – Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет 33 или 34 членом Альянса. Об этом чиновник сообщил накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Чиновник отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне была принята договоренность о необратимом пути к членству в НАТО.
Это означает, что в будущем Украина будет 33 или 34 членом Альянса, заявил генсек.
"Пока кажется, что это будет Украина под номером 33, но, возможно, кто-то другой выскочит перед ним [номером]. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Так что вопрос сейчас о временных рамках [вступления]", – сказал Рютте.
По его мнению, работа партнеров по поддержке Украины и является "мостом к членству в НАТО".
В пример генсек привел Командование по вопросам безопасности и обучения для Украины в немецком городе Висбаден, Центр Украина-НАТО в Польше, двустороннюю помощь, усилия союзников по восстановлению Украины и соглашения о безопасности.
"Поэтому вопрос состоит именно в том, когда [будет вступление в НАТО]. Я не могу ответить на это сейчас, но, очевидно, мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы убедиться, что однажды [Украина] действительно будет членом НАТО", – подытожил чиновник.
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- 17 октября Зеленский должен встретиться с председателем Евросовета Мишелем и презентовать План победы этой институции. Также ожидается встреча президента с генсеком НАТО.