США продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, сообщили и о "других мерах"
Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, а также относительно помощи вне этого плана, которая может способствовать победе на поле боя и обеспечить мир, заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга.

Чиновник отказался прокомментировать детали Плана, который накануне частично представил президент Владимир Зеленский.

В то же время Миллер отметил, что США продолжают сотрудничать с украинским правительством относительно Плана.

Спикер уверен, что это было одной из тем телефонного разговора между Джо Байденом и Зеленским.

Также США продолжают работать с Украиной и в отношении других мер, не входящих в этот План, которые, по мнению Штатов, дадут Украине возможность победить на поле боя и обеспечить справедливый и длительный мир, отметил чиновник.

Читайте также
Зеленский заявил, что украинские военные смогут заменить войска США в Европе
СШАвойнагосдепМэтью Миллерплан победы