США продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, сообщили и о "других мерах"
Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, а также относительно помощи вне этого плана, которая может способствовать победе на поле боя и обеспечить мир, заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга.
Чиновник отказался прокомментировать детали Плана, который накануне частично представил президент Владимир Зеленский.
В то же время Миллер отметил, что США продолжают сотрудничать с украинским правительством относительно Плана.
Спикер уверен, что это было одной из тем телефонного разговора между Джо Байденом и Зеленским.
Также США продолжают работать с Украиной и в отношении других мер, не входящих в этот План, которые, по мнению Штатов, дадут Украине возможность победить на поле боя и обеспечить справедливый и длительный мир, отметил чиновник.
- 16 октября президент Зеленский представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы.
- Президент Украины считает, что План победы может помочь завершить полномасштабную войну России против Украины не позднее 2025 года.
- Украинский и американский лидеры провели телефонный разговор – США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны.