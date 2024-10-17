США продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, сообщили и о "других мерах"

Одной из тем разговора между Зеленским и Байденом был План победы, уверен спикер Госдепа

Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, а также относительно помощи вне этого плана, которая может способствовать победе на поле боя и обеспечить мир, заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга.

Чиновник отказался прокомментировать детали Плана, который накануне частично представил президент Владимир Зеленский.

В то же время Миллер отметил, что США продолжают сотрудничать с украинским правительством относительно Плана.

Спикер уверен, что это было одной из тем телефонного разговора между Джо Байденом и Зеленским.

Также США продолжают работать с Украиной и в отношении других мер, не входящих в этот План, которые, по мнению Штатов, дадут Украине возможность победить на поле боя и обеспечить справедливый и длительный мир, отметил чиновник.

16 октября президент Зеленский представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы.

Президент Украины считает, что План победы может помочь завершить полномасштабную войну России против Украины не позднее 2025 года.

Украинский и американский лидеры провели телефонный разговор – США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны.