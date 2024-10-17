США продовжують співпрацювати з Україною щодо Плану перемоги, повідомили й про "інші заходи"

Однією з тем розмови між Зеленським і Байденом був План перемоги, впевнений речник Держдепу

Метью Міллер (Скриншот з відео)

Сполучені Штати продовжують співпрацювати з Україною щодо Плану перемоги, а також допомоги поза цим планом, яка може сприяти перемозі на полі бою та забезпечити мир, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Посадовець відмовився прокоментувати деталі Плану, котрий напередодні частково представив президент Володимир Зеленський.

Водночас Міллер зазначив, що США продовжують співпрацювати з українським урядом щодо Плану.

Речник упевнений, що це було однієї з тем телефонної розмови між Джо Байденом та Зеленським.

Також США продовжують працювати з Україною щодо інших заходів, котрі не входять до цього Плану, які, на думку Штатів, дадуть Україні можливість перемогти на полі бою та забезпечити справедливий та тривалий мир, зазначив посадовець.

16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді частину пунктів Плану перемоги.

Президент України вважає, що План перемоги може допомогти завершити повномасштабну війну Росії проти України не пізніше 2025 року.

Український та американський лідери провели телефонну розмову – США оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.