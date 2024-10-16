США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн

Джо Байден і Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 16 жовтня, Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Білого дому та президент Володимир Зеленський.

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Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з українським колегою. Американський президент оголосив про надання Збройним Силам України нового пакета військової допомоги на $425 млн.

Він містить засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніку та "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні ракет до систем ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин, що допоможе укомплектувати ЗСУ.

Зеленський за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".

Глава держави додав, що запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї та обговорив з американським лідером важливість додаткових тренувань для українських військових.

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