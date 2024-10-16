США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: Управление президента)

В среду, 16 октября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и президент Владимир Зеленский.

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Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой. Американский президент объявил о предоставлении Вооруженным Силам Украины нового пакета военной помощи на $425 млн.

Он содержит средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, включая сотни ракет к системам ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин, что поможет укомплектовать ВСУ.

Зеленский по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение".

Глава государства добавил, что предложил рассмотреть возможность развития совместного производства оружия и обсудил с американским лидером важность дополнительных тренировок для украинских военных.

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