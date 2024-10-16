Зеленський: План перемоги може допомогти завершити війну не пізніше наступного року

Загалом у Плані перемоги п'ять пунктів та три секретні доповнення

Володимир Зеленський (Фото: ВП)

План перемоги може допомогти завершити повномасштабну війну Росії проти України не пізніше 2025 року. Про це під час презентації Плану у Верховній Раді 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

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"Якщо почати рухатися цим Планом перемоги зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше наступного року", — сказав президент.

За словами Зеленського, всього План складається із п'яти пунктів та трьох секретних доповнень. Пункт перший – геополітичний, другий та третій – військові, четвертий – економічний, а п'ятий – про безпеку.

Усі пункти, як зазначив президент, розраховані за часом. Перші чотири необхідно реалізувати під час повномасштабної війни, щоб завершити її. А п'ятий розроблено на повоєнний час, щоб забезпечити безпеку України.

Зеленський зазначив, що союзники позитивно оцінили План перемоги, і від них надійшло багато сигналів підтримки. Він наголосив, що План можна реалізувати лише за підтримки союзників, а від Росії тут нічого не залежить. 17 жовтня він представить документ на засіданні Євроради.

"Партнери України, яким було представлено план, поставилися до нього дуже практично, уважно. Команди зосереджені зараз на деталях заради дієвої допомоги, команди почали працювати", — сказав президент.

Він додав, що Росія має назавжди втратити контроль над Україною та бажання мати цей контроль. Це буде гарантією життя для нашої держави та гарантією спокою для Європи.

З усіма пунктами Плану перемоги можна детально ознайомитись тут.