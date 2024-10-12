Зеленський поділився підсумками обговорень Плану перемоги із союзниками

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки закордонних візитів до Великої Британії, Парижу, Італії та Німеччини. Про що розмовляв із союзниками він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", – написав він.

Крім цього Зеленський повідомив, що ознайомив партнерів із деталями Плану перемоги. Тепер країни будуть працювати на рівні команд, щоб подальші дипломатичні кроки та рішення для фронту були "максимально сильними".

Президент додав, що спільне завдання України і союзників – наблизити справедливий мир не тільки для нашої країни, але й для усієї Європи.