Зеленський поділився підсумками обговорень Плану перемоги із союзниками
Президент Володимир Зеленський підбив підсумки закордонних візитів до Великої Британії, Парижу, Італії та Німеччини. Про що розмовляв із союзниками він повідомив у своєму Telegram-каналі.
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"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", – написав він.
Крім цього Зеленський повідомив, що ознайомив партнерів із деталями Плану перемоги. Тепер країни будуть працювати на рівні команд, щоб подальші дипломатичні кроки та рішення для фронту були "максимально сильними".
Президент додав, що спільне завдання України і союзників – наблизити справедливий мир не тільки для нашої країни, але й для усієї Європи.
- 10 жовтня Зеленський прибув до Британії, де зустрівся з прем'єром країни Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги.
- Того ж дня президент України відвідав Францію, де переговорив із президентом Емманюелем Макроном. З ним також обговорили План перемоги і український лідер заявив, що жодних поступок територій РФ Україна не розглядає.
- 11 жовтня Зеленський представив План перемоги прем'єрці Італії Джорджі Мелоні, а також зустрівся із Папою римським.
- В той же день на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом Зеленський заявив, що сподівається на завершення війни не пізніше 2025 року. Шольц же заявив, що до кінця року Україна отримає від союзників ще один пакет допомоги на 1,5 млн євро.