Зеленський зустрівся з папою римським і подарував йому картину про різанину в Бучі – Ansa

Володимир Зеленський та папа римський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прибув до Ватикану 11 жовтня і зустрівся з папою римським Франциском. Український лідер подарував голові Ватикану картину за мотивами різанини у Бучі, повідомляє видання Ansa.it.

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Зустріч Зеленського та папи римського тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки, а потім відбулася презентація української делегації. Франциск подарував українському президентові литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом "Світ – тендітна квітка", а український лідер подарував картину олією під назвою "Різня в Бучі. Історія Марічки".

Це третя зустріч Зеленського та папи римського. До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в італійській Апулії.

Пресслужба Офісу президента поки не повідомляла про зустріч Зеленського із папою римським.

10 жовтня президент України представив План перемоги Кіру Стармеру – прем'єр-міністру Великої Британії.

У той же день глава держави зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили План перемоги, Формулу миру та подальшу підтримку України.

Зеленський увечері 10 жовтня прибув до Італії, де зустрівся із прем'єркою країни Джорджею Мелоні і представив їй План перемоги.