Зеленський зустрівся з папою римським і подарував йому картину про різанину в Бучі – Ansa
Володимир Зеленський та папа римський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прибув до Ватикану 11 жовтня і зустрівся з папою римським Франциском. Український лідер подарував голові Ватикану картину за мотивами різанини у Бучі, повідомляє видання Ansa.it.

Зустріч Зеленського та папи римського тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки, а потім відбулася презентація української делегації. Франциск подарував українському президентові литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом "Світ – тендітна квітка", а український лідер подарував картину олією під назвою "Різня в Бучі. Історія Марічки".

Це третя зустріч Зеленського та папи римського. До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в італійській Апулії.

Пресслужба Офісу президента поки не повідомляла про зустріч Зеленського із папою римським.

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