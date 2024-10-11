Зеленський зустрівся з папою римським і подарував йому картину про різанину в Бучі – Ansa
Президент Володимир Зеленський прибув до Ватикану 11 жовтня і зустрівся з папою римським Франциском. Український лідер подарував голові Ватикану картину за мотивами різанини у Бучі, повідомляє видання Ansa.it.
Зустріч Зеленського та папи римського тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки, а потім відбулася презентація української делегації. Франциск подарував українському президентові литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом "Світ – тендітна квітка", а український лідер подарував картину олією під назвою "Різня в Бучі. Історія Марічки".
Це третя зустріч Зеленського та папи римського. До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в італійській Апулії.
Пресслужба Офісу президента поки не повідомляла про зустріч Зеленського із папою римським.
- 10 жовтня президент України представив План перемоги Кіру Стармеру – прем'єр-міністру Великої Британії.
- У той же день глава держави зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили План перемоги, Формулу миру та подальшу підтримку України.
- Зеленський увечері 10 жовтня прибув до Італії, де зустрівся із прем'єркою країни Джорджею Мелоні і представив їй План перемоги.