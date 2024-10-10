Зеленський заявив, що Україна не буде розглядати обмін своїх територій на західні гарантії
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Фото: ОП)

Україна не готова розглядати поступки своїх територій Росії в обмін на гарантії від Заходу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу після зустрічі з головою Франції Еммануелем Макроном.

"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", – сказав він

Зеленський зазначив, що розраховує на допомогу Франції, адже Сили оборони відчувають дефіцит обладнання, а також недостатньо далекобійних дронів власного виробництва. Що стосується дозволу "певних боєприпасів" на великі відстані, то президент пояснив, що Україна досі чекає на дозвіл від партнерів.

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