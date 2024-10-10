Генсек НАТО заявив, що для зняття обмежень на удари по Росії "є юридичні підстави"

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Щоб Україна отримала дозволи на удари далекобійною зброєю по Росії, є всі необхідні юридичні підстави. Проте рішення залежить від конкретних країн-членів НАТО, заявив генсек Альянсу Марк Рютте у четвер, 10 жовтня.

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"Юридично це можливо, тому що юридично Україні дозволено використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи зроблять це окремі члени Альянсу? Зрештою, це також завжди залежить від окремих союзників", — сказав він на зустрічі з журналістами.

Однак він наголосив, що наразі немає жодних змін в цьому питанні – союзники досі не дозволили застосовувати свою зброю на великій відстані для ударів по РФ. Проте він підкреслив, що "юридично є підстави" для того, щоб члени НАТО зняли обмеження на застосування зброї, яку постачають Україні.

Як повідомило NYT 27 вересня, в американській розвідці побоюються "смертоносних ударів" Росії у відповідь на дозвіл бити по її території.

1 жовтня У США заявили, що Україна може бити по військових цілях на території Росії, але лише ракетами власного виробництва.

3 жовтня колишній директор ЦРУ Марк Помпео назвав обмеження на далекобійні удари "стратегічно дурними".

7 жовтня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключила, що у майбутньому Україна зможе бити німецькою зброєю вглиб РФ.

8 жовтня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що треба вдарити далекобійною ракетою по Брюсселю. Так він відреагував на те, що деякі країни виступають за зняття обмежень на удари по РФ.