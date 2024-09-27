NYT: Росія може відповісти "смертоносними ударами" на дозвіл бити по її території
У разі дозволу завдавати далекобійних ударів по Росії Кремль може застосувати "потужніші заходи у відповідь". Наприклад, ударити по військових базах США та Європи передає The New York Times з посиланням на оцінку американської розвідки, яка раніше не публікувалася.
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Так, за даними спецслужби США, відповіді Росії на дозвіл Україні бити по її території далекобійними ракетами можуть бути різними – від почастішання випадків підпалів авто чи диверсій у Європі до "потенційно смертоносних атак" на військові бази США та Європи. Водночас атаки проводитимуть потай, щоб "зменшити ризик масштабнішого конфлікту", стверджують американські чиновники.
В оцінці спецслужби також зменшується вплив далекобійних ударів на перебіг війни з Росією. Як передає NYT, у відомстві стверджують, що Україна зараз має обмежену кількість далекобійних ракет і не зрозуміло, скільки ще одиниць такого озброєння зможуть передати союзники та чи взагалі зможуть. Аналітики розвідки, як наголошується в оцінці, вважають "потенційним ризиком" давати дозвіл на далекобійні удари – ставки надто високі.
Крім того, в оцінці розвідки стверджується, що після перших подібних ударів росіяни, найімовірніше, перенесуть свої склади боєприпасів, гелікоптери, командні пункти та інші військові об'єкти за межі досяжності ракет.
Також NYT поспілкувалась з американськими чиновниками на умовах анонімності. За їхніми словами, поки не зрозуміло, наважиться Байден в принципі дозволити Україні далекобійні удари по РФ чи ні.
- 23 вересня прем'єрка Данії заявила, що союзникам варто припинити обговорювати публічно "червоні лінії" та зняти заборону на застосування ракет.
- 24 вересня The Washington Post повідомило, що питання про далекобійні удари викликало розкол між союзниками та Україною.
- 26 вересня президент США Джо Байден оголосив про передання Україні далекобійних крилатих авіабомб для F-16. Їхня дальність польоту до 130 км.
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