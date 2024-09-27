NYT: Росія може відповісти "смертоносними ударами" на дозвіл бити по її території

Розвідка США оцінила, які можуть бути ризики для США та Європи від зняття обмежень на удари по території Росії

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

У разі дозволу завдавати далекобійних ударів по Росії Кремль може застосувати "потужніші заходи у відповідь". Наприклад, ударити по військових базах США та Європи передає The New York Times з посиланням на оцінку американської розвідки, яка раніше не публікувалася.

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Так, за даними спецслужби США, відповіді Росії на дозвіл Україні бити по її території далекобійними ракетами можуть бути різними – від почастішання випадків підпалів авто чи диверсій у Європі до "потенційно смертоносних атак" на військові бази США та Європи. Водночас атаки проводитимуть потай, щоб "зменшити ризик масштабнішого конфлікту", стверджують американські чиновники.

В оцінці спецслужби також зменшується вплив далекобійних ударів на перебіг війни з Росією. Як передає NYT, у відомстві стверджують, що Україна зараз має обмежену кількість далекобійних ракет і не зрозуміло, скільки ще одиниць такого озброєння зможуть передати союзники та чи взагалі зможуть. Аналітики розвідки, як наголошується в оцінці, вважають "потенційним ризиком" давати дозвіл на далекобійні удари – ставки надто високі.

Крім того, в оцінці розвідки стверджується, що після перших подібних ударів росіяни, найімовірніше, перенесуть свої склади боєприпасів, гелікоптери, командні пункти та інші військові об'єкти за межі досяжності ракет.

Також NYT поспілкувалась з американськими чиновниками на умовах анонімності. За їхніми словами, поки не зрозуміло, наважиться Байден в принципі дозволити Україні далекобійні удари по РФ чи ні.

23 вересня прем'єрка Данії заявила, що союзникам варто припинити обговорювати публічно "червоні лінії" та зняти заборону на застосування ракет.

24 вересня The Washington Post повідомило, що питання про далекобійні удари викликало розкол між союзниками та Україною.

26 вересня президент США Джо Байден оголосив про передання Україні далекобійних крилатих авіабомб для F-16. Їхня дальність польоту до 130 км.

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