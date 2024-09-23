Прем'єрка Данії: Потрібно перестати обговорювати червоні лінії та зняти заборону застосування зброї

Метте Фредеріксен (Фото: Statsministeriets X)

Союзникам України настав час припинити обговорювати так звані червоні лінії та дозволити використовувати передане озброєння для ударів по території Росії. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

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"Постійно точаться дискусії про те, "чи можна це зробити?". Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", – сказала Фредеріксен.

За її словами, обговорювати червоні лінії публічно було помилкою з боку партнерів України — це дало росіянам "надто гарну карту в руки". Також міністерка не вважає, що зняття заборони на удари по території РФ зробить союзників учасниками війни й призведе до ескалації на фронті.

"Моя пропозиція: закінчімо обговорення червоних ліній... Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", – сказала міністерка.

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Данія дозволила Україні використовувати зброю, зокрема американське виробництво, для ударів по військових об'єктах Росії ще в серпні. Однак Фредеріксен відмовилася коментувати позицію американського уряду щодо використання винищувачів F-16, які Данія вже передала Україні.

13 вересня Трюдо заявив, що Канада повністю підтримує удари по території Росії.

16 вересня глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що Захід не реагуватиме на погрози війни з боку Росії.

17 вересня The Times повідомило, що Британія не дасть дозволу на далекобійні удари без схвалення США. Це питання глава МЗС країни сподівається вирішити на Генасамблеї ООН.

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