Прем'єрка Данії: Потрібно перестати обговорювати червоні лінії та зняти заборону застосування зброї
Метте Фредеріксен (Фото: Statsministeriets X)

Союзникам України настав час припинити обговорювати так звані червоні лінії та дозволити використовувати передане озброєння для ударів по території Росії. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

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"Постійно точаться дискусії про те, "чи можна це зробити?". Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", – сказала Фредеріксен.

За її словами, обговорювати червоні лінії публічно було помилкою з боку партнерів України — це дало росіянам "надто гарну карту в руки". Також міністерка не вважає, що зняття заборони на удари по території РФ зробить союзників учасниками війни й призведе до ескалації на фронті.

"Моя пропозиція: закінчімо обговорення червоних ліній... Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", – сказала міністерка.

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Данія дозволила Україні використовувати зброю, зокрема американське виробництво, для ударів по військових об'єктах Росії ще в серпні. Однак Фредеріксен відмовилася коментувати позицію американського уряду щодо використання винищувачів F-16, які Данія вже передала Україні.

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